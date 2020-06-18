Пользователи 32 млн раз скачали шпионские программы через браузер Chrome

Сообщается, что вредоносные программы попадали на компьютеры через загрузки различных расширений для браузера. Пользователь, например, устанавливал автоматические переводчики текстов, конвертеры файлов, виджеты с прогнозом погоды — и становился мишенью злоумышленников. В расширения в некоторых случаях встраивали дополнительные функции слежения за действиями пользователя в браузере.

Эксперты пока не знают, кто стоит за шпионским ПО. Они говорят, что эта кампания стала самой масштабной для Google Chrome среди подобных.

Сообщается, что команда Google уже удалила около 70 расширений с шпионскими функциями.