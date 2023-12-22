Пользователи Excel, берегитесь: древняя уязвимость вновь используется для скрытых атак

Пользуйтесь Google Sheets

Опасная фишинговая кампания использовала старую уязвимость Microsoft Excel, CVE-2017−11 882, для доставки печально известного вредоносного ПО Agent Tesla. Исследователи из Zscaler ThreatLabs раскрыли эту схему, показав, что хакеры специально нацеливаются на пользователей с устаревшими программами пакета Office.