Пользователи компьютеров массово переходят с процессоров Intel на AMD

Доля компании на рынке CPU выросла за год на 4,7%. Теперь она совокупно составляет 13,3%. При этом в сегменте настольных ПК рост составил 4,9%, до 17,1%. Не остался в стороне и мобильный сегмент: там AMD выросла на 5,1%.

В серверном сегменте компания прибавила 1,9%, несмотря на квартальное падение в 0,3%. На сегодняшний день AMD принадлежит 2,9-процентная доля рынка.

Эксперты считают, что рост почти на 5 процентных пункта — серьёзный результат для компании. Кроме того, скоро AMD представит новые семинанометровые процессоры, что укрепит позиции компании в конкурентной борьбе с Intel.