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Компьютеры
Сегодня 14:54

Пользователи компьютеров массово переходят с процессоров Intel на AMD

Рыночная доля компании за год выросла на 4,7%
Аналитическая компания Mercury Research опубликовала статистику по рынку центральных процессоров (CPU). Выяснилось, что AMD за год увеличила долю во всех сегментах, чем продемонстрировала впечатляющий рост.

Доля компании на рынке CPU выросла за год на 4,7%. Теперь она совокупно составляет 13,3%. При этом в сегменте настольных ПК рост составил 4,9%, до 17,1%. Не остался в стороне и мобильный сегмент: там AMD выросла на 5,1%.

В серверном сегменте компания прибавила 1,9%, несмотря на квартальное падение в 0,3%. На сегодняшний день AMD принадлежит 2,9-процентная доля рынка.

Эксперты считают, что рост почти на 5 процентных пункта — серьёзный результат для компании. Кроме того, скоро AMD представит новые семинанометровые процессоры, что укрепит позиции компании в конкурентной борьбе с Intel.

hothardware.com

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