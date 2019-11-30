Пользователи компьютеров назвали любимого производителя процессоров

В исследовании участвовали более 10 000 человек. Свыше 60% респондентов ответили, что предпочитают процессоры AMD. Интересно, что в первой половине 2018 года «красные» не стали лидером в аналогичном опросе: тогда в их пользу высказались только 40% пользователей. Во второй половине 2018 голоса распределились почти поровну, а теперь наконец AMD уверенно обогнала Intel.

Также в исследовании EHA отмечается, что чаще всего в сборке процессоры «красных» дополняются видеокартами NVIDIA, а не GPU AMD. При этом сочетание процессоров Intel с картами AMD — большая редкость (всего 2,9%).