Компьютеры
17:28, 03 марта 2023
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Пользователи не спешат переходить на Windows 11. Выбирают Windows 10

А вот со старых операционок «слезают»

Компания Statcounter поделилась ситуацией на рынке операционных систем для ПК за февраль. Видно, что уменьшается доля устаревшей Windows 7 и значительно растёт доля Windows 10.

Пользователи не спешат переходить на Windows 11. Выбирают Windows 10

Фото: Unsplash

Аналитики говорят, что в феврале 2023 года произошёл всплеск популярности Windows 10. Рост установок этой версии ОС оказался значительнее, чем у Windows 11. «Всё больше компаний обновили свои компьютеры до Windows 10, в результате чего её рыночная доля увеличилась с 68,86% в январе до 73,25% в феврале», — говорится в отчёте.

Справедливости ради, Windows 11 также увеличила свою рыночную долю, но лишь на 1,01 процентных пункта. В целом, новейшая операционка установлена на 19,13% ПК.

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