Пользователи не спешат переходить на Windows 11. Выбирают Windows 10

Аналитики говорят, что в феврале 2023 года произошёл всплеск популярности Windows 10. Рост установок этой версии ОС оказался значительнее, чем у Windows 11. «Всё больше компаний обновили свои компьютеры до Windows 10, в результате чего её рыночная доля увеличилась с 68,86% в январе до 73,25% в феврале», — говорится в отчёте.