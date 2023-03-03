Пользователи не спешат переходить на Windows 11. Выбирают Windows 10

17:28, 03 марта 2023
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Пользователи не спешат переходить на Windows 11. Выбирают Windows 10А вот со старых операционок «слезают»
Компания Statcounter поделилась ситуацией на рынке операционных систем для ПК за февраль. Видно, что уменьшается доля устаревшей Windows 7 и значительно растёт доля Windows 10.
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Аналитики говорят, что в феврале 2023 года произошёл всплеск популярности Windows 10. Рост установок этой версии ОС оказался значительнее, чем у Windows 11. «Всё больше компаний обновили свои компьютеры до Windows 10, в результате чего её рыночная доля увеличилась с 68,86% в январе до 73,25% в феврале», — говорится в отчёте.
Справедливости ради, Windows 11 также увеличила свою рыночную долю, но лишь на 1,01 процентных пункта. В целом, новейшая операционка установлена на 19,13% ПК.