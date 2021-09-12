Пользователи обнаружили отсутствие важного компонента на своих новых видеокартах

Как отмечает Videocardz, форумы в интернете заполнены сообщениями об очень высоких температурах памяти новейших видеокарт. Чаще всего советуют заменить термопрокладку, поскольку производители графических процессоров, стремясь сократить расходы, устанавливают термопрокладки более низкого качества.

Пользователи под никами kamaloo92 и obamaprism3 увидели, что все четыре модуля памяти не оснащены термопрокладкой, что вызывает скачки температуры до 110 градусов по Цельсию. Одному пришлось установить распределитель тепла стороннего производителя, чтобы решить проблему. Температура перестала превышать 80 градусов по Цельсию.

Другой пользователь Reddit заметил, что термопрокладка на его видеокарте была установлена неправильно. Это, к счастью, тоже удалось исправить.