Пользователи пожаловались на назойливые уведомления в Windows 10

Сообщается, что полноэкранное уведомление начало беспокоить людей даже без апдейтов. Оно может появиться, даже когда пользователь просто выходит из системы, а затем авторизуется снова.

В уведомлении просто предлагается опробовать различные опции Windows, и оно само по себе безобидно. Но может напугать пользователей, которые ожидают увидеть это окно только после обновления.

К счастью, уведомление можно просто-напросто отключить в настройках. Путь следующий: «Настройки» — «Система» — «Уведомления и действия».