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Пользователи пожаловались на назойливые уведомления в Windows 10
При запуске системы
В прошлом году Microsoft добавила в свою операционную систему новую опцию, которая отображает полноэкранное уведомление при запуске системы. Оно должно появляться только после первой установки или после обновления, однако случился сбой. Пользователи недавно пожаловались на назойливые уведомления в Windows.
Сообщается, что полноэкранное уведомление начало беспокоить людей даже без апдейтов. Оно может появиться, даже когда пользователь просто выходит из системы, а затем авторизуется снова.
В уведомлении просто предлагается опробовать различные опции Windows, и оно само по себе безобидно. Но может напугать пользователей, которые ожидают увидеть это окно только после обновления.
К счастью, уведомление можно просто-напросто отключить в настройках. Путь следующий: «Настройки» — «Система» — «Уведомления и действия».