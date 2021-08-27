Пользователи рассказали, чем им не понравилась новая Windows 11

В опросе участвовали 11 097 пользователей. В основном это были люди из США и Индии.

Почти половине опрошенных не понравился новый внешний вид операционной системы. Одно из самых заметных изменений здесь: меню «Пуск», расположенное по центру. Это основная причина, по которой пользователи думают, что Windows 11 стала немного «косить под» macOS. При этом более половины респондентов всё равно готовы обновиться до Windows 11.

О том, что люди заинтересованы новой системой свидетельствует следующий факт: около 17% респондентов впервые решили участвовать в инсайдерской программе, чтобы поскорее протестировать Windows 11.