Пользователи Windows 10 назвали минусы системы в сравнении с Windows 95

Один из пользователей опубликовал скриншот Windows 95, чтобы показать, каких полезных элементов лишилась операционная система в ходе эволюции.

Итак в качестве примера пользователь привёл подчёркнутую букву (1) в меню Проводника, указывающей на клавишу, с помощью которой можно было получить быстрый доступ к команде. Также пользователь обратил внимание на объёмный вид кнопок (2), благодаря которому собственно можно было понять, что это кнопка. Кроме того, элемент имел другой вид, когда был активирован.

Ещё одним из удобств назвали чётко обозначенные полосы прокрутки (5), а также символ в углу окна, по которому было понятно, что его можно расширить (7).

То есть функциональность Windows 10 не была урезана, но интерфейс, по мнению некоторых, стал менее наглядным.