Пользователи Windows пожаловались на непропускаемую рекламу пробной версии Microsoft 365

Объявление отображается для пользователей сразу после загрузки Windows 10, не позволяя им получить доступ к рабочему столу до тех пор, пока они не будут вынуждены согласиться на бесплатную пробную версию.

Пользователи утверждают, что нет видимого способа обойти эту рекламу. Если выбрать «Нет, спасибо», то пользователя всё равно перенаправит на страницу подтверждения оплаты. Некоторые люди сочли это навязчивым. Хотя возможно, что такое поведение является просто ошибкой.