Пользователи Windows пожаловались на пропажу «Блокнота» и Paint

Речь идёт об обновлении Windows 10 версии 2004. После его установки некоторые пользователи заметили, что из списка стандартных приложений исчезли текстовый и графический редакторы Notepad («Блокнот») и Paint.

Объяснение тут простое: приложения перестали быть стандартными. Теперь их можно загрузить отдельно, если хочется. Однако у большинства пользователей, как сообщается, приложения остались в системе. Возможно, Microsoft пока только тестирует нововведения.

Если же у вас приложений всё-таки нет, но они по какой-то причине нужны, можно их вернуть. Для этого нужно зайти в «Параметры» → «Приложения» → «Дополнительные компоненты» → «Добавить компонент» и выбрать Notepad («Блокнот») и Paint.