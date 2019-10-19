Пользователям старых версий Windows начали напоминать о необходимости перейти на «десятку»

Ранее подобные оповещения начали приходить пользователям Windows 7 Home. Теперь черёд дошёл и до «Профессиональной» версии. Журналисты уверены, что Microsoft таким образом как бы намекает, что пора бы уже перейти на современную Windows 10. Так заставляет думать тот факт, что при нажатии на кнопку «узнать больше» появляется веб-страница с описанием преимуществ последней «операционки». Там же можно увидеть различные варианты компьютеров под управлением Windows 10.

Бесплатная поддержка старых версий системы закончится в 2020 году. Дальше компания будет поддерживать их только за деньги.