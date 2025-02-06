Порты в новейшем M4 Mac Mini признали одной из главных головных болей

Проблема возникает, когда пользователи подключают устройства USB-A к задним портам Thunderbolt/USB-C с помощью адаптера. Были отмечены непоследовательные подключения и проблемы с питанием, но переключение на передние порты часто устраняет проблему. Некоторые подозревают, что проблема связана с тем, как адаптеры взаимодействуют с задними портами, которые выполняют несколько функций.

В отличие от старой модели M2 Mac mini, в которой были выделенные порты USB-A, новая конструкция требует использования адаптеров.

Apple никак не прокомментировала этот вопрос.