Порты в новейшем M4 Mac Mini признали одной из главных головных болей

Опубликовано 06 февраля 2025, 19:341 мин.
Порты в новейшем M4 Mac Mini признали одной из главных головных болейПользователи жалуются
Первые покупатели нового Mac mini M4 сообщают о проблемах с задними портами USB-C. Многие из них, если верить западным СМИ, говорят, что устройства, подключённые через переходник с USB-C на USB-A, либо не работают, либо произвольно отключаются. Однако эти проблемы, похоже, не касаются передних портов USB-C.
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Проблема возникает, когда пользователи подключают устройства USB-A к задним портам Thunderbolt/USB-C с помощью адаптера. Были отмечены непоследовательные подключения и проблемы с питанием, но переключение на передние порты часто устраняет проблему. Некоторые подозревают, что проблема связана с тем, как адаптеры взаимодействуют с задними портами, которые выполняют несколько функций.
В отличие от старой модели M2 Mac mini, в которой были выделенные порты USB-A, новая конструкция требует использования адаптеров.
Apple никак не прокомментировала этот вопрос.