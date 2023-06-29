«Пощечина геймерам»: что обзорщики говорят об видеокарте Nvidia RTX 4060

Некоторые рецензенты, например, Эндрю Каннингем из Ars Technica, конечно, считают ее достойным вариантом для игрового ПК среднего уровня, но вот другие, например, Джарред Уолтон из Tom's Hardware, подчеркивают, что она сильно отстает от RTX 3060 Ti предыдущего поколения.

Основными критическими замечаниями в адрес RTX 4060 являются ограниченная 128-битная шина памяти и 8 ГБ VRAM, которые снижают ее производительность по сравнению с более старыми картами в определенных сценариях.

Многие рецензенты считают, что ее возможности не оправдывают ценник в 300 долларов. Они отмечают, что RTX 3060 Ti и даже Radeon RX 6700 XT от AMD предлагают лучшую производительность и могут быть найдены по аналогичной или более низкой цене.