После 10 лет работы Logitech покинул генеральный директор

Отставка вступает в силу «немедленно», но Даррелл все-таки останется в Logitech на месяц месяца, чтобы обеспечить плавный переход.

За время работы Даррелла компания Logitech сделала значительные приобретения, включая Blue Microphones, Astro (производитель игровой гарнитуры) и Streamlabs (производитель программного обеспечения для потокового вещания). Гай Гехт, член совета директоров Logitech с 2019 года, будет временно исполнять обязанности генерального директора, пока компания ищет нового руководителя. Даррелл выразил благодарность сотрудникам Logitech и заявил о своей приверженности как клиента, акционера и поклонника компании и ее продукции.