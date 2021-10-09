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После обновления на Windows 11 у пользователей осталось старое и сломанное меню «Пуск»И старая панель управления
Некоторые пользователи рассказали, что обновление на Windows 11 у них прошло не так гладко, как хотелось бы. В некоторых случаях после апдейта остаются старые панель управления и меню «Пуск». Кроме того, они плохо работают.
Жалобы на это появились на сайте Reddit и на форуме поддержки Microsoft. Пользователи рассказывают, что использовали для обновления операционной системы официальную утилиту «Помощник по установке Windows 11». Тем не менее, это не спасло их от багов. Пользователи не увидели хвалёное новое меню «Пуск», а пользоваться старым полноценно не могут.
Пока Microsoft не решила эту проблему. Пострадавшим пользователям остаётся ждать соответствующего патча или удалить последнее обновление. Также есть информация, что можно создать новую учётную запись с правами администратора.