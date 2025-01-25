После проекта OpenAI за $500 млрд компании начнут мериться размерами дата-центров

Опубликовано 25 января 2025, 23:591 мин.
После проекта OpenAI за $500 млрд компании начнут мериться размерами дата-центровНовая игра «мой центр обработки данных больше твоего»
Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла дистанцировался от масштабного проекта OpenAI по созданию ИИ Stargate, несмотря на то, что был его главным спонсором. OpenAI планирует инвестировать миллиарды в инфраструктуру ИИ, но Наделла не участвует в проекте, что свидетельствует об «изменении их партнерства», пишут СМИ. Вместо этого Microsoft намерена расширить свою сферу ИИ на 80 миллиардов долларов.
Тем временем Марк Цукерберг из *Meta присоединился к гонке вооружений ИИ, объявив о расширении центра обработки данных в Луизиане на 60 миллиардов долларов. Подчеркивая его масштабы, он заявил, что он может покрыть большую часть Манхэттена.
Технологические гиганты сейчас ведут ожесточенную конкурентную борьбу за доминирование в сфере ИИ, причем такие компании, как *Meta и Microsoft, опережают OpenAI по объему инвестиций. Пока что.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена