После проекта OpenAI за $500 млрд компании начнут мериться размерами дата-центров

Тем временем Марк Цукерберг из *Meta присоединился к гонке вооружений ИИ, объявив о расширении центра обработки данных в Луизиане на 60 миллиардов долларов. Подчеркивая его масштабы, он заявил, что он может покрыть большую часть Манхэттена.

Технологические гиганты сейчас ведут ожесточенную конкурентную борьбу за доминирование в сфере ИИ, причем такие компании, как *Meta и Microsoft, опережают OpenAI по объему инвестиций. Пока что.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена