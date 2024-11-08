После «трудного года» Intel решила вернуть… бесплатный чай в офисы

По словам компании, возвращение бесплатных напитков направлено на «повышение морального духа» и признание того, что «маленькие удобства играют значительную роль в нашей повседневной жизни». Как пишут СМИ, несмотря на возвращение бесплатного кофе, фрукты больше не будут предоставляться.

Этот шаг последовал после ряда сокращений льгот для сотрудников на фоне финансовых трудностей компании. Когда-то доминируя в технологической отрасли, Intel упустила важные возможности в области мобильных чипов и ИИ, что позволило конкурентам, таким как Nvidia, вырваться вперед.

Возвращение бесплатного кофе — скромная попытка восстановить «корпоративную культуру».