Последнее обновление сломало Wi-Fi на ПК с Windows 10 и 11

Проблема затрагивает Windows 11, 10 и даже 7. В настоящее время единственный способ обойти эту ошибку — отключить точку доступа Wi-Fi и найти другой способ подключения к интернету. Баг пришёл вместе с обновлением под номером KB5014697.

Пользователям, для которых единственным возможным доступом в интернет остаётся Wi-Fi, стоит откатиться до прошлой версии Windows в «Центре обновления» и подождать, пока Microsoft найдёт способ решения проблемы.

Недавно Microsoft объявила о релизе защитного ПО Defender для устройств на базе macOS, iOS и Android.