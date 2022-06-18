Последнее обновление сломало Wi-Fi на ПК с Windows 10 и 11

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Последнее обновление сломало Wi-Fi на ПК с Windows 10 и 11Лучше откатиться к предыдущей версии
Microsoft предупредила, что последние обновления, выпущенные компанией 14 июня, вызывают проблемы с точками доступа Wi-Fi. При подключении к точке доступа компьютеры на Windows разрывают соединение.
Проблема затрагивает Windows 11, 10 и даже 7. В настоящее время единственный способ обойти эту ошибку — отключить точку доступа Wi-Fi и найти другой способ подключения к интернету. Баг пришёл вместе с обновлением под номером KB5014697.
Пользователям, для которых единственным возможным доступом в интернет остаётся Wi-Fi, стоит откатиться до прошлой версии Windows в «Центре обновления» и подождать, пока Microsoft найдёт способ решения проблемы.
Недавно Microsoft объявила о релизе защитного ПО Defender для устройств на базе macOS, iOS и Android.