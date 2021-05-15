Компьютеры
Сегодня в 18:29
Последнее обновление Windows 10 испортило качество звука на компьютерах
Microsoft уже в курсе
После майского обновления в Windows 10 начались проблемы со звуком. Они касаются и игр.
Речь идёт о патче по вторникам, а именно об апдейте под номером 10 KB5003173, который был выпущен 11 мая для версий 20H2 и 2004. Похоже, что проблемы проявляются рандомно. Некоторые пользователи говорят, что у них испортился звук в играх. В браузере Microsoft Edge, впрочем, всё в порядке.
Люди жалуются на то, что звук воспроизводится тише, чем обычно, пропадает, наблюдаются посторонние шумы. Некоторые пользователи сделали откат с восстановлением системы, чтобы избавиться от проблемы.
Сообщается, что Microsoft знает о неполадках, а значит можно ждать исправления ошибок в июне.