Последнее обновление Windows 10 испортило качество звука на компьютерах

Речь идёт о патче по вторникам, а именно об апдейте под номером 10 KB5003173, который был выпущен 11 мая для версий 20H2 и 2004. Похоже, что проблемы проявляются рандомно. Некоторые пользователи говорят, что у них испортился звук в играх. В браузере Microsoft Edge, впрочем, всё в порядке.

Люди жалуются на то, что звук воспроизводится тише, чем обычно, пропадает, наблюдаются посторонние шумы. Некоторые пользователи сделали откат с восстановлением системы, чтобы избавиться от проблемы.

Сообщается, что Microsoft знает о неполадках, а значит можно ждать исправления ошибок в июне.