Посмотрите на странный компьютер в форме акулы

14:10, 08 января 2023
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Посмотрите на странный компьютер в форме акулыЕго будут продавать!
На выставке CES показали ПК Cooler Master Shark X в форме акулы. Самое интересное, что такой компьютер можно будет купить.
Фото: Tom’s Hardware
Shark X выглядит как акула-робот, выпрыгивающая из воды. Корпус расположен вертикально и изогнут. На месте его удерживает шестиугольная RGB-подставка. Материнская плата mini-ITX и другие относительно небольшие компоненты находятся в голове акулы, которая подсвечивается тремя RGB-глазами и гигантскими RGB-кольцами, удерживающими передние плавники на месте.
Tom’s Hardware
Cooler Master планирует выпустить корпус как полноценную систему в конце этого года. Shark X будет использовать 120-мм процессорный кулер AIO, блок питания SFX и антенну Wi-Fi в заднем плавнике.