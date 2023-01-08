Посмотрите на странный компьютер в форме акулы

Shark X выглядит как акула-робот, выпрыгивающая из воды. Корпус расположен вертикально и изогнут. На месте его удерживает шестиугольная RGB-подставка. Материнская плата mini-ITX и другие относительно небольшие компоненты находятся в голове акулы, которая подсвечивается тремя RGB-глазами и гигантскими RGB-кольцами, удерживающими передние плавники на месте.