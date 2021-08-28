Поставки новых видеокарт снизили, вызвав дефицит

Согласно данным источников, Поставки RTX 3060 Ti и RTX 3060 снизятся на 50% по крайней мере до конца сентября. Затем, правда, у источников хорошие прогнозы — поставки должны будут увеличиться.

Причина сокращения заключается в том, что некоторые китайские заводы частично закрыты или не работают на полную мощность из-за новых локальных вспышек COVID-19.

Стоит отметить, что сейчас RTX 3060 оценивается в 2499 юаней (около 29 тысяч рублей), а RTX 3060 Ti — в 2999 юаней (около 34 тысяч рублей). Вероятно, они могут подорожать из-за временного сокращения поставок.