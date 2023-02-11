Поставки процессоров для ПК показали самое резкое падение за 30 лет

МакКаррон также уверен, что показатели четвертого квартала 2022 года и всего года представляют собой худший спад в истории процессоров для ПК.

Наблюдаемый спад в производстве процессоров x86 был спровоцирован снижением спроса и коррекцией запасов. Все это привело к тому, что в 2022 году объем поставок составил 374 млн процессоров (без учета ARM), что на 21% меньше, чем в 2021 году. Доходы составили 65 млрд долларов, что на 19% меньше, чем в прошлом году.

Аналитик Mercury Research пояснил: "В основном спад в поставках объясняется тем, что избыточные запасы, отгруженные в предыдущих кварталах, повлияли на текущие продажи".

При этом поставщики процессоров намеренно начали ограничивать поставки, чтобы помочь увеличить скорость расходования существующих запасов. Mercury также утверждает, что эта тенденция, скорее всего, сохранится до первого полугодия 2023 года.