Поставки видеокарт квартально выросли, но в годовом исчислении снизились

Поставки видеокарт квартально выросли, но в годовом исчислении снизилисьКак и поставки CPU
Мировой рынок графических процессоров (GPU) для ПК во II квартале 2023-го года продемонстрировал значительный рост и достиг 61,6 млн единиц, в то время как поставки CPU для ПК снизились на -23% по сравнению с прошлым годом. Общий объем поставок графических процессоров тоже снизился на -27% за тот же период, говорится в отчете Jon Peddie Research.
Согласно исследованию, в период с 2022 по 2026 года среднегодовые темпы роста графических процессоров составят 3,70%, в результате чего к концу прогнозируемого периода их количество составит 2 998 млн единиц.
В ближайшие пять лет ожидается, что доля дискретных графических процессоров (dGPU) в ПК достигнет 32%.
Хотя общий объем поставок графических процессоров снизился на -27% по сравнению с предыдущим годом, наблюдался заметный рост от квартала к кварталу, что свидетельствует о растущем спросе.
Доля AMD на рынке выросла на 1,2%, в то время как доля Intel и Nvidia снизилась. Несмотря на недавние опасения по поводу завышения цен, поставки всех трех компаний выросли квартал к кварталу - AMD на 22,9%, Intel на 11,7%, а Nvidia на 7,5%.