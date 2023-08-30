Поставки видеокарт квартально выросли, но в годовом исчислении снизились

Согласно исследованию, в период с 2022 по 2026 года среднегодовые темпы роста графических процессоров составят 3,70%, в результате чего к концу прогнозируемого периода их количество составит 2 998 млн единиц.

В ближайшие пять лет ожидается, что доля дискретных графических процессоров (dGPU) в ПК достигнет 32%.

Хотя общий объем поставок графических процессоров снизился на -27% по сравнению с предыдущим годом, наблюдался заметный рост от квартала к кварталу, что свидетельствует о растущем спросе.

Доля AMD на рынке выросла на 1,2%, в то время как доля Intel и Nvidia снизилась. Несмотря на недавние опасения по поводу завышения цен, поставки всех трех компаний выросли квартал к кварталу - AMD на 22,9%, Intel на 11,7%, а Nvidia на 7,5%.