Поставщик клавиатур Qwertykeys приостановил поставки в США из-за новых тарифов

Опубликовано 07 февраля 2025, 14:301 мин.
Поставщик клавиатур Qwertykeys приостановил поставки в США из-за новых тарифовДорого
Qwertykeys, занимающаяся продажей механических клавиатур, приостановила поставки в США на 72 часа в связи с высокими тарифами на китайские товары. Из-за тарифов, введенных президентом Трампом, все клавиатуры, поставляемые из Китая, теперь облагаются тарифом в 45%, что значительно увеличивает расходы как для компании, так и для ее клиентов.
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Компания объяснила, что ее партнер по доставке, DHL, теперь требует предоплату в размере 50% от стоимости тарифа и плату за обработку каждой посылки в размере 21 доллара.
Qwertykeys планирует использовать 72-часовую паузу для переговоров с DHL и другими логистическими провайдерами, чтобы «найти лучшие решения по обработке тарифов». Компания также упомянула, что не могла отправлять запасные части клиентам из-за приостановки доставки Почтовой службой США, хотя с тех пор эта мера была отменена.
Поскольку Qwertykeys зависит от поставщиков в Китае, новые тарифы делают доставку товаров в США более дорогой, особенно с помощью прямых методов доставки.