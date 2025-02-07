Поставщик клавиатур Qwertykeys приостановил поставки в США из-за новых тарифов

Компания объяснила, что ее партнер по доставке, DHL, теперь требует предоплату в размере 50% от стоимости тарифа и плату за обработку каждой посылки в размере 21 доллара.

Qwertykeys планирует использовать 72-часовую паузу для переговоров с DHL и другими логистическими провайдерами, чтобы «найти лучшие решения по обработке тарифов». Компания также упомянула, что не могла отправлять запасные части клиентам из-за приостановки доставки Почтовой службой США, хотя с тех пор эта мера была отменена.

Поскольку Qwertykeys зависит от поставщиков в Китае, новые тарифы делают доставку товаров в США более дорогой, особенно с помощью прямых методов доставки.