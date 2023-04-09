Повышают зависимость от Китая? Intel объявила о начале обработки процессоров Raptor Lake в КНР

В целом, Intel производит свои кристаллы процессоров Intel в США, Ирландии или Израиле. Однако тестированием и упаковкой занимаются предприятия в Малайзии и Вьетнаме. Теперь же, судя по имеющейся информации, Raptor Lake будет проходить полный цикл обработки кристаллов в Китае.

Такие процессоры появятся в каналах продаж после 7 мая 2023 года.