Компьютеры
18:03, 09 апреля 2023
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Повышают зависимость от Китая? Intel объявила о начале обработки процессоров Raptor Lake в КНР

Наряду с Малайзией и Вьетнамом

СМИ сообщили о служебной рассылке компании Intel, в которой говорится о переходе к полному циклу обработки готовых кристаллов для процессоров семейства Raptor Lake на предприятии в Китае.

Повышают зависимость от Китая? Intel объявила о начале обработки процессоров Raptor Lake в КНР

Фото: Intel

В целом, Intel производит свои кристаллы процессоров Intel в США, Ирландии или Израиле. Однако тестированием и упаковкой занимаются предприятия в Малайзии и Вьетнаме. Теперь же, судя по имеющейся информации, Raptor Lake будет проходить полный цикл обработки кристаллов в Китае.

Такие процессоры появятся в каналах продаж после 7 мая 2023 года.

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