Появилась возможность сравнить производительность Mac M1, iPad и компьютеров на Intel

Новая версия PerformanceTest получила поддержку Windows ARM. Также соответствующие обновления получили версии программы для Linux, MacOS, Android и iOS Mobile. Благодаря этому совершенно разные процессоры могут работать с набором одинаковых тестов. Это позволяет непосредственно сравнивать производительность чипсетов.

По рейтингу производительности видно, что фирменный процессор Apple M1 обходит Intel Core i7-10750H, но уступает AMD Ryzen 5 3600. Есть в списке и A12X Bionic для iPad, и Qualcomm Snapdragon 865.