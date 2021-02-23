Компьютеры
Сегодня в 13:49
Появилась возможность сравнить производительность Mac M1, iPad и компьютеров на Intel
Функциональность PerformanceTest расширилась
Компания Passmark Software расширила функциональность бенчмарка PerformanceTest. Теперь в нём можно сравнивать абсолютно разные процессоры, например, Apple M1, A12X Bionic, Intel Core и AMD Ryzen.
Новая версия PerformanceTest получила поддержку Windows ARM. Также соответствующие обновления получили версии программы для Linux, MacOS, Android и iOS Mobile. Благодаря этому совершенно разные процессоры могут работать с набором одинаковых тестов. Это позволяет непосредственно сравнивать производительность чипсетов.
По рейтингу производительности видно, что фирменный процессор Apple M1 обходит Intel Core i7-10750H, но уступает AMD Ryzen 5 3600. Есть в списке и A12X Bionic для iPad, и Qualcomm Snapdragon 865.
Можно сравнивать процессоры и по однопоточной производительности. Тут Apple M1 уступил лишь Intel Core i9-11900K.