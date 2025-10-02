Появились доказательства, что квантовые ПК решают задачи, недоступные обычным

Учёные называют это «безусловным» результатом: никакие будущие алгоритмы на классических компьютерах не смогут восполнить разрыв. Исследование пока не прошло рецензирование, но доступно в arXiv.

Эксперименты проводились с использованием квантового компьютера H1-1 с ионной ловушкой. В задаче участвовали два исследователя, условно называемые Алиса и Боб. Алиса отправляла Бобу квантовое сообщение, а он на его основе должен был выбрать, как измерить систему и получить правильный результат. Квантовый компьютер справился с задачей с 12 кубитами, тогда как классическим потребовалось 330 бит.

Хотя эксперимент пока далёк от практического применения, он демонстрирует, как квантовые системы “могут использоваться для теоретических исследований и изучения квантовых принципов”.

Ждём рецензирования.