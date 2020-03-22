Компьютеры
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Появились доказательства существования новой операционной системы Windows
Сама Microsoft ничего о ней официально не говорит
В сети уже давно ходят слухи об операционной системе Windows Core, которая, как предполагается, будет базисом для всех будущих платформ Microsoft. Сама компания официально о системе ничего не заявляет, но в интернете уже неоднократно публиковали утечки. Теперь появились очередные доказательства существования новой операционной системы Windows.
Их нашли в базе данных Geekbench. Пользователи обратили внимание на виртуальную машину, работающую под управлением 64-разрядной Windows Core. Также указаны были процессор Intel Core i5-L15G7 Lakefield с базовой тактовой частотой 1,38 ГГц.
mspoweruser
Когда выйдет, и выйдет ли вообще Windows Core, пока неизвестно. Ранее в сети опубликовали скриншот рабочего стола системы. На нём были видны некоторые заимствования из Android, в частности аналог «шторки».