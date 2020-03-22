Появились доказательства существования новой операционной системы Windows

В сети уже давно ходят слухи об операционной системе Windows Core, которая, как предполагается, будет базисом для всех будущих платформ Microsoft. Сама компания официально о системе ничего не заявляет, но в интернете уже неоднократно публиковали утечки. Теперь появились очередные доказательства существования новой операционной системы Windows.