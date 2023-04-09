Появились первые подробности о будущих видеокартах NVIDIA RTX 50

Если говорить точнее, Blackwell — это кодовое название новой архитектуры графических процессоров NVIDIA, которая должна прийти на смену Hopper. Сообщается, что GPU сохранят монолитный подход. Также источник пишет, что NVIDIA будет использовать 3-нм технологический процесс TSMC для производства новых графических процессоров. По словам инсайдеров, 3-нм пластины TSMC стоят на 25% дороже, чем 5-нм пластины, что может привести к повышению цен на видеокарты.

Также есть информация, что графические процессоры Blackwell будут поддерживать память GDDR7. Что касается производительности, то ожидается двукратный скачок по сравнению с графическими процессорами Ada.