Появились первые подробности о будущих видеокартах NVIDIA RTX 50

Появились первые подробности о будущих видеокартах NVIDIA RTX 50Анонс ожидается не раньше 2024 года
В сети уже появилась информация о следующем поколении видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50. По слухам, они получат кодовое название Blackwell.
Фото: NVIDIA
Если говорить точнее, Blackwell — это кодовое название новой архитектуры графических процессоров NVIDIA, которая должна прийти на смену Hopper. Сообщается, что GPU сохранят монолитный подход. Также источник пишет, что NVIDIA будет использовать 3-нм технологический процесс TSMC для производства новых графических процессоров. По словам инсайдеров, 3-нм пластины TSMC стоят на 25% дороже, чем 5-нм пластины, что может привести к повышению цен на видеокарты.
Также есть информация, что графические процессоры Blackwell будут поддерживать память GDDR7. Что касается производительности, то ожидается двукратный скачок по сравнению с графическими процессорами Ada.