Появились платформы для хранения данных с поддержкой ИИ

Vast Data предлагает интересное решение, которое объединяет разные виды хранения данных — от процессоров до флеш-памяти — без разделения на уровни, как это делают традиционные системы. Это позволяет быстрее обрабатывать данные и снижать расходы на обучение и работу ИИ-моделей.

Клиенты — крупные компании, такие как Pixar и ServiceNow, а также современные облачные ИИ-провайдеры.

По словам CEO Vast Data Ренена Халлака, годовой доход компании вырос в 2,5−3 раза за последний год, и она уже четыре года работает с положительным свободным денежным потоком. Всего стартап привлек около 381 миллиона долларов от известных инвесторов.