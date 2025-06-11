Появились платформы для хранения данных с поддержкой ИИ

Опубликовано 11 июня 2025, 18:441 мин.
Появились платформы для хранения данных с поддержкой ИИСтартап Vast Data планирует оценку в $25 млрд
Vast Data, которая разрабатывает платформу для хранения данных с поддержкой искусственного интеллекта, собирается привлечь новый раунд инвестиций с оценкой примерно в 25 миллиардов долларов. Для сравнения, в декабре 2023 года её стоимость составляла 9 миллиардов.
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Vast Data предлагает интересное решение, которое объединяет разные виды хранения данных — от процессоров до флеш-памяти — без разделения на уровни, как это делают традиционные системы. Это позволяет быстрее обрабатывать данные и снижать расходы на обучение и работу ИИ-моделей.
Клиенты — крупные компании, такие как Pixar и ServiceNow, а также современные облачные ИИ-провайдеры.
По словам CEO Vast Data Ренена Халлака, годовой доход компании вырос в 2,5−3 раза за последний год, и она уже четыре года работает с положительным свободным денежным потоком. Всего стартап привлек около 381 миллиона долларов от известных инвесторов.