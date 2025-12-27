Компьютеры
Появились результаты тестов процессора AMD с рекордным объемом кеш-памяти для игр

Первые тесты нового процессора AMD Ryzen 9 9950X3D2, рассчитанного на гейминг, появились в сети. Его главная особенность — огромный объем кеш-памяти L3, который составляет 192 МБ. Обычно такие процессоры имеют увеличенную кеш-память только на одном из своих вычислительных блоков. Но в модели 9950X3D2 она размещена на двух блоках сразу.
Большой объем быстрой памяти особенно важен для игр, так как позволяет процессору мгновенно получать нужные данные, повышая плавность и отзывчивость в действиях.

В тестах производительности процессор показал себя на уровне других топовых 16-ядерных моделей. Хотя данные из ранних утечек требуют подтверждения. Ожидается, что новый чип может быть представлен на выставке CES в январе 2026 года.