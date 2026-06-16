Появилось живое фото ОС Huawei HarmonyOS для ПК

На фото видно, что внешне компьютер выглядит как обычный ПК. Монитор, системный блок, клавиатура и мышь. Но вместо Windows или Linux здесь стоит HarmonyOS, собственная ОС Huawei. На корпусе системного блока заметна решётка, несколько портов и белая надпись Huawei сверху.