Появился Photoshop, который не надо скачивать и устанавливать на компьютер

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Появился Photoshop, который не надо скачивать и устанавливать на компьютерУпрощённая версия знаменитой программы теперь доступна в вебе
Adobe выпустила веб-версии Photoshop и Illustrator. Теперь можно редактировать фотографии прямо в облаке, без необходимости скачивать и устанавливать программу на компьютер. Правда, в онлайн-фотошопе будут доступны не все возможности обычной версии.
В веб-версиях программ можно перемещаться между слоями изображения, оставлять подписи и комментарии, проводить базовое редактирование — например, использовать ластик, лассо для выделения и точечную восстанавливающую кисть. Чтобы сделать с изображением нечто большее, придётся скачивать программу.
В Adobe говорят, что будут постепенно добавлять в веб-версии Photoshop и Illustrator и другие функции. Компания хочет, чтобы людям было проще совместно работать над документами. Редактирование их прямо в браузере — очевидное решение.
Чтобы пользоваться онлайн-фотошопом, нужно иметь подписку Creative Cloud. Бета-тестирование Photoshop начинается с сегодняшнего дня.
Источник: The Verge