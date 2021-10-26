Появился Photoshop, который не надо скачивать и устанавливать на компьютер

В веб-версиях программ можно перемещаться между слоями изображения, оставлять подписи и комментарии, проводить базовое редактирование — например, использовать ластик, лассо для выделения и точечную восстанавливающую кисть. Чтобы сделать с изображением нечто большее, придётся скачивать программу.

В Adobe говорят, что будут постепенно добавлять в веб-версии Photoshop и Illustrator и другие функции. Компания хочет, чтобы людям было проще совместно работать над документами. Редактирование их прямо в браузере — очевидное решение.

Чтобы пользоваться онлайн-фотошопом, нужно иметь подписку Creative Cloud. Бета-тестирование Photoshop начинается с сегодняшнего дня.