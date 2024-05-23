Пожалуйста, хватит: Cooler Master представила «ИИ-термопасту»

CryoFuze 5 выпускается в шести цветах, что подходит для сборщиков, для которых «эстетика в сборке ПК является приоритетом». Компанию, видимо, не смутило, что она всё равно будет скрыта от глаз.

Настоящей «звездой» является теплопроводность. При показателе 12,6 Вт/мК CryoFuze 5 превосходит большинство обычных паст, приближаясь к показателям жидкого металла. Это означает лучший теплообмен между процессором и кулером.