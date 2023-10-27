Позиции, прибыль и акции Intel выросли: компания поставила себе амбициозные цели

Позиции, прибыль и акции Intel выросли: компания поставила себе амбициозные целиИнвесторы довольны
Intel отчиталась о результатах третьего квартала этого года, которые превзошли ожидания по прибыли и продажам, что привело к росту цены ее акций на 7% в ходе торгов. Основные показатели за квартал, завершившийся 1 октября, включают выручку в 14,16 млрд долларов, что выше ожидаемых 13,53 млрд долларов.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Хотя выручка Intel снизилась на 8% по сравнению с предыдущим годом, что стало седьмым подряд кварталом снижения продаж, производитель микросхем выразил оптимизм, заявив, что ожидает роста выручки в текущем квартале. Компания намерена добиться этого за счет мер по сокращению расходов, примерно на 3 млрд долларов в будущем.
Бизнес-сегменты Intel показали неоднозначные результаты:
Продажи группы Client Computing, включающей процессоры для ноутбуков и ПК, снизились на 3% до 7,9 млрд долл.
В подразделении Data Center and AI, поставляющем серверные чипы, продажи снизились на 10% до 3,8 млрд долларов из-за конкурентного давления и сокращения рынка серверных процессоров.
Mobileye, дочерняя компания Intel, специализирующаяся на производстве компонентов для самоуправляемых автомобилей, сообщила о росте продаж на 18% до 530 млн долларов.
Выручка подразделения литейных услуг Intel, занимающегося производством микросхем, составила 311 млн долларов, что почти на 300% больше.
Intel по-прежнему намерена достичь технологии производства микросхем TSMC к 2025 году, следуя своему амбициозному плану. Компания также заявила о своей заинтересованности в производстве микросхем для ПК на базе Arm.