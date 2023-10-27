Компьютеры
11:20, 27 октября 2023
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Позиции, прибыль и акции Intel выросли: компания поставила себе амбициозные цели

Инвесторы довольны

Intel отчиталась о результатах третьего квартала этого года, которые превзошли ожидания по прибыли и продажам, что привело к росту цены ее акций на 7% в ходе торгов. Основные показатели за квартал, завершившийся 1 октября, включают выручку в 14,16 млрд долларов, что выше ожидаемых 13,53 млрд долларов.

Позиции, прибыль и акции Intel выросли: компания поставила себе амбициозные цели

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Хотя выручка Intel снизилась на 8% по сравнению с предыдущим годом, что стало седьмым подряд кварталом снижения продаж, производитель микросхем выразил оптимизм, заявив, что ожидает роста выручки в текущем квартале. Компания намерена добиться этого за счет мер по сокращению расходов, примерно на 3 млрд долларов в будущем.

Бизнес-сегменты Intel показали неоднозначные результаты:

  • Продажи группы Client Computing, включающей процессоры для ноутбуков и ПК, снизились на 3% до 7,9 млрд долл.

  • В подразделении Data Center and AI, поставляющем серверные чипы, продажи снизились на 10% до 3,8 млрд долларов из-за конкурентного давления и сокращения рынка серверных процессоров.

  • Mobileye, дочерняя компания Intel, специализирующаяся на производстве компонентов для самоуправляемых автомобилей, сообщила о росте продаж на 18% до 530 млн долларов.

  • Выручка подразделения литейных услуг Intel, занимающегося производством микросхем, составила 311 млн долларов, что почти на 300% больше.

Intel по-прежнему намерена достичь технологии производства микросхем TSMC к 2025 году, следуя своему амбициозному плану. Компания также заявила о своей заинтересованности в производстве микросхем для ПК на базе Arm.

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