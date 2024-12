Позор без конца: Core Ultra 9 285K отстал от старого i9−14900K в играх даже с новой Windows и BIOS

Тестирование процессоров Core Ultra 9 285K и Core i9−14900K проводилось с видеокартой Asus ROG Strix RTX 4090 OC Edition, блоком питания Kolink Regulator Gold ATX 3.0 120W, накопителем TeamGroup T-Force Cardea A440 M.2 PCIe Gen4 NVMe SSD 4TB, драйвером GeForce Game Ready Driver 565.90 WHQL.

Вместе с 14900K устанавливалась также оперативная память G. Skill Trident Z5 RGB 32GB DDR5−7200 CL34−45−45 115, матплата MSI MPG Z790 Carbon WiFi. Ultra 9 285K шёл в паре с G. Skill Trident Z5 CK 32GB DDR5−8200 CL40−52−52 131 и материнской платой Asus ROG Maximus Z890 Hero. Также обе сборки запускались с Windows 11 23H2.

Результаты тестирования вы можете увидеть ниже на графике. Например, в The Last of Us Part 1 с ультра-пресетом Ultra 9 285K отстал от i9−14900K на 17%, а в Cyberpunk 2077 с графикой High он медленнее уже на 8%.