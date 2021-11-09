Правда ли, что бенчмарк CPU-Z занижает результаты процессоров AMD после выхода новых версий Ryzen

Далее автор сравнил разницу в результатах, получившихся при помощи старой и новой версии теста. Оказалось, что у процессоров компании Intel она была меньше, чем у AMD. То есть уже на этом этапе стало очевидно, что разработчики программы предоставили преимущество моделям Intel.

Если же сравнивать процессоры между собой, то ниже всего из AMD результаты теста стали у AMD Ryzen 7 2700X. Относительно i7-6950X он потерял 31% преимущества. А вот у i3-10105F появилось в однопоточном режиме это преимущество над i7-6950X.

Также оказалось, что в новой версии теста результаты FX 8350 стали хуже на 79% по сравнению со старой. Если говорить об Intel, то разница составила 73 процента, AMD - 76 процентов.

Наконец, автор сравнил результаты старой, новой и бета-версии. На них отчётливо видно, что R7 2700X раньше имел преимущество над i3-10105F, а в новой версии его не стало. То же самое произошло с R7 2700X в однопоточном режиме.