Правда ли, что бенчмарк CPU-Z занижает результаты процессоров AMD после выхода новых версий Ryzen

Правда ли, что бенчмарк CPU-Z занижает результаты процессоров AMD после выхода новых версий RyzenПроверил пользователь Overclockers
Прежде всего, автор статьи взял для тестирования несколько конфигураций: на основе Phenom II x4 830, AMD Ryzen 7 2700X, AMD FX-8350, а также Intel Core i3-10105F BOX, Intel Core i7 3770, Intel Core i7-6950X. При этом он отметил, что сборка с AMD Ryzen 7 2700X имела разгон ОЗУ, а с i3 10105F - нет (при первом сборе результатов). В результате разгона i3 10105F разница в производительности имела погрешность примерно 0,8 %. Результаты видны на скриншотах ниже.
Далее автор сравнил разницу в результатах, получившихся при помощи старой и новой версии теста. Оказалось, что у процессоров компании Intel она была меньше, чем у AMD. То есть уже на этом этапе стало очевидно, что разработчики программы предоставили преимущество моделям Intel.
Если же сравнивать процессоры между собой, то ниже всего из AMD результаты теста стали у AMD Ryzen 7 2700X. Относительно i7-6950X он потерял 31% преимущества. А вот у i3-10105F появилось в однопоточном режиме это преимущество над i7-6950X.
Также оказалось, что в новой версии теста результаты FX 8350 стали хуже на 79% по сравнению со старой. Если говорить об Intel, то разница составила 73 процента, AMD - 76 процентов.
Наконец, автор сравнил результаты старой, новой и бета-версии. На них отчётливо видно, что R7 2700X раньше имел преимущество над i3-10105F, а в новой версии его не стало. То же самое произошло с R7 2700X в однопоточном режиме.
Ещё один интересный факт, обнаруженный пользователем, - подмена версий CPU-Z самими производителями. На это указывает то, что по размеру некоторые версии на официальном сайте не совпадают с тем, что когда-то уже скачал автор (тоже с официального сайта). Так, были заметны подмены версий 1.96, 1.88. Вероятнее всего, это неполный список подобных версий.
В заключение пользователь Chimbal порекомендовал отказаться от использования теста CPU-Z. Объективность его результатов вызывает большие сомнения.