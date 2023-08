Правда ли, что Core i5 13-го поколения быстрее, чем Core i9 10-го поколения

Что касается рабочих приложений, то в них более производительным оказался Intel Core i9-10900K. Хотя разница между ним и i5-13400F была иногда совсем незначительной (см. результаты тестирования ниже).

По части же игр всё было наоборот. В них i5-13400F превосходил Core i9 10-го поколения. Хотя, например, в Last of Us с ультра-пресетом в 1080p и в 1440p результаты с обоими процессорами были одинаковыми.

Разница в производительности в основном была в играх в 1080p с RTX 4070. Так, в Hogwarts Legacy на DX12 с Preset, RT Ultra, TAA High в Full HD с RTX 4070 удалось получить 51 к/с (i9-10900K) и 56 к/с (i5-13400F).

Также в Destiny 2: Lightfall на DX11 с пресетом Highest частота кадров в среднем в 1080p с RTX 4070 составляла 140 к/с (i9) и 161 к/с (i5), в 1440p с RTX 4070 - 141 и 146 к/с соответственно. В разрешении Full HD с RX 6750 XT удалось в этой игре получить в среднем 146 и 163 к/с соответственно.