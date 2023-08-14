Правда ли, что Core i5 13-го поколения быстрее, чем Core i9 10-го поколения

Правда ли, что Core i5 13-го поколения быстрее, чем Core i9 10-го поколенияСравнили их в играх и рабочих программах
Какой процессор стоит купить сегодня: i9-10900K или i5-13400F? На этот вопрос ответили на YouTube-канале NJ Tech.
Что касается рабочих приложений, то в них более производительным оказался Intel Core i9-10900K. Хотя разница между ним и i5-13400F была иногда совсем незначительной (см. результаты тестирования ниже).
По части же игр всё было наоборот. В них i5-13400F превосходил Core i9 10-го поколения. Хотя, например, в Last of Us с ультра-пресетом в 1080p и в 1440p результаты с обоими процессорами были одинаковыми.
Разница в производительности в основном была в играх в 1080p с RTX 4070. Так, в Hogwarts Legacy на DX12 с Preset, RT Ultra, TAA High в Full HD с RTX 4070 удалось получить 51 к/с (i9-10900K) и 56 к/с (i5-13400F).
Также в Destiny 2: Lightfall на DX11 с пресетом Highest частота кадров в среднем в 1080p с RTX 4070 составляла 140 к/с (i9) и 161 к/с (i5), в 1440p с RTX 4070 - 141 и 146 к/с соответственно. В разрешении Full HD с RX 6750 XT удалось в этой игре получить в среднем 146 и 163 к/с соответственно.
Вывод
В среднем по игровой производительности во всех 15 играх с RTX 4070 в 1080p разница между i9 и i5 равнялась 12%, в 1440p - 11%, в 1080p с RX 6750 XT - 10% в пользу i5-13400F.
Характеристики игровых сборок:
- процессор Intel Core i9-10900K/Intel Core i5-13400F;
- материнская плата Gigabyte Z490 Aorus Master/MSI Z690 Tomahawk WiFi DDR4;
- оперативная память DDR4 3600 CL16 2x16GB/DDR4 3466MHz CL16 2x16GB (Gear 1);
- система охлаждения MSI MAG 360 AIO;
- блок питания Corsair RM1000X;
- операционная система Windows 11 22H2 (Debloated);
- видеокарта Gigabyte RTX 4070 Gaming, Gigabyte RX 6750 XT Gaming.