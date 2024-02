Правда ли, что DLSS в 1080p ужасно портит графику в играх

Многие геймеры всё ещё пользуются мониторами с разрешением Full HD. Но проблема в том, что при активации DLSS в 1080p качество картинки всё равно не может оставаться таким же, как в 4К.

Для проведения эксперимента ведущий YouTube-канала Hardware Unboxed запустил 10 игр в 1080p в стандартном качестве и с DLSS. Среди этих проектов были Cyberpunk 2077, Ratchet & Clank Rift Apart, Dead Space, Spider-Man Miles Morales, Call of Duty Modern Warfare 3, Star Wars Jedi Survivor, Hogwarts Legacy, Starfield, The Talos Principle 2, Assassin's Creed Mirage. Тестовый стенд включал при этом видеокарту Nvidia GeForce RTX 3060 12 ГБ, процессор AMD Ryzen 7 7800X3D, оперативную память на 32 ГБ DDR5 6000 МГц CL30. Все игры запускались на настройках графики Ultra или на максимальных.

В игре Cyberpunk 2077 заметны при использовании DLSS ореолы, снижение детализации (см. изображения ниже). Похожая ситуация была практически во всех играх.