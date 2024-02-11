Правда ли, что DLSS в 1080p ужасно портит графику в играх

Правда ли, что DLSS в 1080p ужасно портит графику в играхВот что показал эксперимент
Многие геймеры всё ещё пользуются мониторами с разрешением Full HD. Но проблема в том, что при активации DLSS в 1080p качество картинки всё равно не может оставаться таким же, как в 4К.
Для проведения эксперимента ведущий YouTube-канала Hardware Unboxed запустил 10 игр в 1080p в стандартном качестве и с DLSS. Среди этих проектов были Cyberpunk 2077, Ratchet & Clank Rift Apart, Dead Space, Spider-Man Miles Morales, Call of Duty Modern Warfare 3, Star Wars Jedi Survivor, Hogwarts Legacy, Starfield, The Talos Principle 2, Assassin's Creed Mirage. Тестовый стенд включал при этом видеокарту Nvidia GeForce RTX 3060 12 ГБ, процессор AMD Ryzen 7 7800X3D, оперативную память на 32 ГБ DDR5 6000 МГц CL30. Все игры запускались на настройках графики Ultra или на максимальных.
В игре Cyberpunk 2077 заметны при использовании DLSS ореолы, снижение детализации (см. изображения ниже). Похожая ситуация была практически во всех играх.
Что касается среднего FPS, то он был в играх с DLSS Quality всегда выше, чем со стандартными настройками. В некоторых случаях этот прирост составлял 30%, а в целом он равнялся 36%.
Посмотреть графику в динамике во всех играх вы можете на видео ниже.
Вывод
При запуске игр с DLSS в Full HD заметно, что функция DLSS даёт гораздо меньше преимуществ в этом разрешении, чем в 1440p или 4К. В разрешении 1080p с DLSS изображение, похожее на картинку с TAA (Native), удалось получить только в трёх играх. Правда, при этом в Star Wars Jedi Survivor качество графики было в обоих случаях одинаково плохим. В остальных же случаях стандартный рендеринг был значительно лучше в играх. DLSS создаёт в целом более размытое изображение в движении с меньшим количеством деталей. Также гораздо выше вероятность того, что вы столкнётесь с типичными артефактами масштабирования вроде ореолов, нестабильного изображения. Но, например, в Hogwarts Legacy функция DLSS улучшала качество картинки.
Несмотря на ухудшение качества графики, прирост производительности в играх с DLSS был довольно приличным. В среднем он составлял 36%.