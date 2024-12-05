Правда ли, что RTX 2060 Super быстрее, чем RTX 4060

Игра Call of Duty: Black Ops 6 запускалась с ультра-пресетом. В 1080p средняя частота кадров в ней составляла 87 к/с (RTX 4060) и 61 к/с (RTX 2060S), в 1440p — 64 и 44 к/с соответственно.

В Call of Duty: Modern Warfare 3 с пресетом Ultra удалось в среднем получить в 1080p — 94 и 65 к/с (с 4060 и 2060S соответственно), в 1440p — 61 и 44 к/с соответственно.

God of War Ragnarök тестировалась тоже с ультра-графикой. В FHD средний FPS здесь равнялся 76 к/с (4060) и 60 к/с (2060S), в 2К — 57 к/с и 46 к/с соответственно.

Warhammer 40K Space Marine 2 шла с высокими настройками графики. В 1080p средняя производительность здесь была на уровне 65 к/с (RTX 4060) и 50 к/с (RTX 2060S), в 1440p — 42 к/с и 34 к/с соответственно.

Black Myth Wukong запускалась с графикой Cinematic. Средний FPS в ней равнялся в 1080p — 39 к/с (4060) и 29 к/с (2060S), в 1440p — 34 и 25 к/с соответственно.