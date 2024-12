Правда ли, что RTX 2060 Super быстрее, чем RTX 4060

Игра The Last of Us тестировалась на настройках графики Ultra. Средняя производительность в ней составляла в 1080p — 48 к/с (с 4060) и 42 к/с (с 2060S), в 1440p — 31 к/с и 29 к/с соответственно.

Starfield запускалась с пресетом Custom. Средний FPS здесь равнялся в FHD — 51 к/с (RTX 4060) и 36 к/с (RTX 2060S), в 2К — 40 к/с и 30 к/с соответственно.

Cyberpunk 2077 шёл с графикой Custom. В среднем в ней частота кадров была на уровне 78 к/с и 65 к/с (1080p, 4060 и 2060S соответственно), 48 к/с и 42 к/с (1440p, 4060 и 2060S соответственно).

В игре Red Dead Redemption 2 с ультра-графикой средняя производительность находилась в районе 62 к/с и 57 к/с (1080p, с 4060 и 2060S соответственно), 52 к/с и 46 к/с (1440p, с 4060 и 2060S соответственно).

Вывод

Видеокарта RTX 4060 смогла обогнать RTX 2060 Super в 1080p — на 9% (67 к/с и 52 к/с), в 1440p — на 26% (48 к/с и 38 к/с).

Характеристики игровых сборок: