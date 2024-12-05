Правда ли, что RTX 2060 Super быстрее, чем RTX 4060

Правда ли, что RTX 2060 Super быстрее, чем RTX 4060Всё же переплата стоит того
Игра Call of Duty: Black Ops 6 запускалась с ультра-пресетом. В 1080p средняя частота кадров в ней составляла 87 к/с (RTX 4060) и 61 к/с (RTX 2060S), в 1440p — 64 и 44 к/с соответственно.
В Call of Duty: Modern Warfare 3 с пресетом Ultra удалось в среднем получить в 1080p — 94 и 65 к/с (с 4060 и 2060S соответственно), в 1440p — 61 и 44 к/с соответственно.
God of War Ragnarök тестировалась тоже с ультра-графикой. В FHD средний FPS здесь равнялся 76 к/с (4060) и 60 к/с (2060S), в 2К — 57 к/с и 46 к/с соответственно.
Warhammer 40K Space Marine 2 шла с высокими настройками графики. В 1080p средняя производительность здесь была на уровне 65 к/с (RTX 4060) и 50 к/с (RTX 2060S), в 1440p — 42 к/с и 34 к/с соответственно.
Black Myth Wukong запускалась с графикой Cinematic. Средний FPS в ней равнялся в 1080p — 39 к/с (4060) и 29 к/с (2060S), в 1440p — 34 и 25 к/с соответственно.
Игра The Last of Us тестировалась на настройках графики Ultra. Средняя производительность в ней составляла в 1080p — 48 к/с (с 4060) и 42 к/с (с 2060S), в 1440p — 31 к/с и 29 к/с соответственно.
Starfield запускалась с пресетом Custom. Средний FPS здесь равнялся в FHD — 51 к/с (RTX 4060) и 36 к/с (RTX 2060S), в 2К — 40 к/с и 30 к/с соответственно.
Cyberpunk 2077 шёл с графикой Custom. В среднем в ней частота кадров была на уровне 78 к/с и 65 к/с (1080p, 4060 и 2060S соответственно), 48 к/с и 42 к/с (1440p, 4060 и 2060S соответственно).
В игре Red Dead Redemption 2 с ультра-графикой средняя производительность находилась в районе 62 к/с и 57 к/с (1080p, с 4060 и 2060S соответственно), 52 к/с и 46 к/с (1440p, с 4060 и 2060S соответственно).
Вывод
Видеокарта RTX 4060 смогла обогнать RTX 2060 Super в 1080p — на 9% (67 к/с и 52 к/с), в 1440p — на 26% (48 к/с и 38 к/с).
Характеристики игровых сборок:
- матплата ASUS ROG STRIX X670E-F;
- оперативная память G. SKILL 16GBX2 32GB DDR5 6000MHZ CL30;
- процессор AMD RYZEN 7 7700X;
- система охлаждения LIAN LI GALAHAD 360 AIO;
- накопитель WD BLACK SN850X;
- блок питания COOLER MASTER MWE 1250 WATT ATX 3.0;
- корпус Lian Li Lancool III RGB;
- видеокарта NVIDIA RTX 4060/RTX 2060 SUPER.