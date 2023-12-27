Правда ли, что RTX 4070 быстрее, чем RTX 3080 Ti

Правда ли, что RTX 4070 быстрее, чем RTX 3080 TiСравнили разогнанную RTX 4070 и RTX 3080 Ti в стоке
На YouTube-канале TheSpyHood протестировали в 1440p и 4К с графикой Ultra в современных играх RTX 3080 Ti и RTX 4070.
Call of Duty Modern Warfare III шла в 1440p со средней частотой кадров 146 к/с (RTX 4070) и 149 к/с (RTX 3080 Ti). В 4К показатели равнялись 104 к/с и 98 к/с соответственно.
Call of Duty Modern Warfare II запускалась в 1440p со средней производительностью 136 к/с и 117 к/с (с RTX 4070 и RTX 3080 Ti соответственно), в 4К — с 81 и 78 к/с.
В игре The Last of Us в разрешении 1440p удалось в среднем получить 87 к/с в обоих случаях, в 4К — 54 к/с (4070) и 53 к/с (3080 Ti).
Игра Spider-Man Miles Morales тестировалась в 1440p со средним FPS 138 (RTX 4070) и 133 к/с (RTX 3080 Ti), в 4К — с 87 и 84 к/с соответственно.
Dying Light 2 шла в 1440p со средней частотой кадров в районе 92 (RTX 4070) и 103 (RTX 3080 Ti), в разрешении 4К — 48 к/с и 59 к/с соответственно.
Hitman III шла в разрешении 1440p со средней частотой кадров 151 к/с (4070) и 154 к/с (3080 Ti), в 4К — с 88 к/с и 93 к/с соответственно.
Cyberpunk 2077 тестировалась в 1440p с 81 к/с и 94 к/с (RTX 4070 и RTX 3080 Ti соответственно) в среднем, в 4К — с 41 и 49 к/с.
Horizon Zero Dawn шла в 1440p со средним FPS 139 (RTX 4070) и 136 (RTX 3080 Ti), в 4К — 75 и 79 к/с соответственно.
Red Dead Redemption II запускалась в 1440p со средней производительностью на уровне 105 к/с (RTX 4070) и 104 к/с (RTX 3080 Ti), в 4К — с 66 и 69 к/с соответственно.
Far Cry 6 шла в разрешении 1440р со 152 к/с (RTX 4070) и 159 к/с (RTX 3080 Ti) в среднем, в 4К — с FPS 93 и 102 соответственно.
Вывод
Результаты тестирования получились неоднозначными. В каких-то проектах быстрее была RTX 4070, а в каких-то — RTX 3080 Ti. В разрешении 1440p разница между ними по среднему FPS во всех играх в целом составляла 1% (123 к/с и 124 к/с соответственно), в разрешении 4К — 3% (74 к/с и 76 к/с соответственно).
Характеристики игровых сборок: — операционная система Windows 11 Pro 64 Bit; — процессор Intel Core i9-14900K (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI); — видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB @Overclock/NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 12GB @Stock; — система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler; — блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W; — оперативная память 4×16GB DDR5 6000MHz.