Правда ли, что RTX 4070 быстрее, чем RTX 3080 Ti

Call of Duty Modern Warfare III шла в 1440p со средней частотой кадров 146 к/с (RTX 4070) и 149 к/с (RTX 3080 Ti). В 4К показатели равнялись 104 к/с и 98 к/с соответственно.

Call of Duty Modern Warfare II запускалась в 1440p со средней производительностью 136 к/с и 117 к/с (с RTX 4070 и RTX 3080 Ti соответственно), в 4К — с 81 и 78 к/с.

В игре The Last of Us в разрешении 1440p удалось в среднем получить 87 к/с в обоих случаях, в 4К — 54 к/с (4070) и 53 к/с (3080 Ti).

Игра Spider-Man Miles Morales тестировалась в 1440p со средним FPS 138 (RTX 4070) и 133 к/с (RTX 3080 Ti), в 4К — с 87 и 84 к/с соответственно.

Dying Light 2 шла в 1440p со средней частотой кадров в районе 92 (RTX 4070) и 103 (RTX 3080 Ti), в разрешении 4К — 48 к/с и 59 к/с соответственно.