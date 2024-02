Правда ли, что RTX 4070 Ti Super быстрее, чем 3090 Ti

DOOM Eternal шла с Ultra Noghtmare Settings, RT On. Средний FPS в ней равнялся 173 к/с (RTX 4070 Ti Super) и 164 к/с (RTX 3090 Ti).

Cyberpunk 2077 запускалась с RT Ultra Preset, Native Resolution. Средняя частота кадров в обоих случаях составляла 23 к/с. Также игра шла с RT Ultra Preset и DLSS Quality + Frame Generation у RTX 4070 Ti S, DLSS Quality у RTX 3090 Ti. Средний результат равнялся в итоге 68 к/с (RTX 4070 Ti Super) и 43 к/с (RTX 3090 Ti).

Hogwarts Legacy запускалась с Max Settings, RT Off, TAA High. С этими параметрами средняя производительность была 58 к/с (RTX 4070 Ti Super) и 63 к/с (RTX 3090 Ti). При Max Settings, RT Off, а также DLSS Quality + Frame Generation у RTX 4070 Ti Super и DLSS Quality у RTX 3090 Ti соответственно удалось получить в среднем 112 к/с и 95 к/с.

The Last of Us Part 1 тестировалась с Ultra Settings. Средняя производительность в этой игре составила 59 к/с (RTX 4070 Ti S) и 57 к/с (RTX 3090 Ti).

В Forspoken с Max Settings, RT On, Native Resolution средний FPS равнялся 48 к/с (RTX 4070 Ti S) и 46 к/с (RTX 3090 Ti). С Max Settings, RT On и с DLSS Quality средняя частота кадров составляла 69 к/с и 64 к/с соответственно, с Max Settings, RT On иFSR3 Quality + Frame Generation — 111 к/с и 98 к/с соответственно.

Вывод

В среднем разница в 4К между RTX 4070 Ti S и RTX 3090 Ti составляла по средней частоте кадров во всех играх всего 7% (76 к/с и 71 к/с соответственно).