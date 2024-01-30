Правда ли, что RTX 4080 и 4070 Ti Super почти одинаковые в играх

Правда ли, что RTX 4080 и 4070 Ti Super почти одинаковые в играхИх протестировали в семи проектах
Far Cry 6 запускалась в 4К с ультра-графикой. В среднем в этой игре удалось получить 90 к/с (RTX 4070 Ti S) и 96 к/с (RTX 4080).
God Of War шла тоже в 4К и тоже на максимальных настройках графики. Средняя частота кадров в ней равнялась 88 к/с в обоих случаях.
В игре Horizon Zero Dawn с пресетом Ultra средний FPS составлял 80 к/с (4070 Ti S) и 85 к/с (4080).
Days Gone тестировалась с максимальной графикой со средней производительностью 93 к/с (RTX 4070 Ti S) и 98 к/с (RTX 4080).
Elden Ring шла тоже с максимальным пресетом в 4К. Средний FPS в этом проекте составил 81 к/с с обеими видеокартами.
В игре Assassin's Creed Valhalla с графикой Ultra High средняя частота кадров равнялась 79 к/с (RTX 4070 Ti S) и 81 к/с (RTX 4080).
Hitman 3 запускалась с самыми высокими настройками графики. В среднем производительность в этой игре составила 117 к/с (с RTX 4070 Ti S) и 123 к/с (с RTX 4080).
Напомним, что на момент публикации RTX 4070 Ti Super в России стоит от 85 до 100 тысяч рублей, в то время как за RTX 4080 продавцы просят от 115 до 130 тысяч рублей.
Вывод
В среднем во всех протестированных играх RTX 4080 превосходила RTX 4070 Ti Super всего на 3% (93 к/с и 90 к/с соответственно).
Характеристики игровой сборки:
- материнская плата Gigabyte Aorus master B550;
- процессор Ryzen 7 5800x3D;
- оперативная память 3x8GB = 24gb 3600mhz;
- видеокарта Galax RTX 4070 Ti Super 16GB GDDR6x - EX Gamer White/GALAX RTX 4080 16GB GDDR6x - SG 1-Click OC;
- операционная система GALAX RTX 4080 16GB GDDR6x - SG 1-Click OC;
- накопитель XPG S40G 512GB RGB M.2;
- блок питания Corsair HX 1000i Fully Modular Ultra-Low Noise;
- мышь Logitech Gaming Mouse.