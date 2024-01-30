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Компьютеры
Опубликовано 30 января 2024, 01:30
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Правда ли, что RTX 4080 и 4070 Ti Super почти одинаковые в играх

Их протестировали в семи проектах
RTX 4070 Ti Super показала близкую к 4080 производительность в играх. На YouTube-канале GAMING BENCH выяснили, какого FPS в среднем можно ожидать в современных играх в 4К от RTX 4080 и 4070 Ti Super.

Far Cry 6 запускалась в 4К с ультра-графикой. В среднем в этой игре удалось получить 90 к/с (RTX 4070 Ti S) и 96 к/с (RTX 4080).

God Of War шла тоже в 4К и тоже на максимальных настройках графики. Средняя частота кадров в ней равнялась 88 к/с в обоих случаях.

В игре Horizon Zero Dawn с пресетом Ultra средний FPS составлял 80 к/с (4070 Ti S) и 85 к/с (4080).

Days Gone тестировалась с максимальной графикой со средней производительностью 93 к/с (RTX 4070 Ti S) и 98 к/с (RTX 4080).

Правда ли, что RTX 4080 и 4070 Ti Super почти одинаковые в играх
© GAMING BENCH

Elden Ring шла тоже с максимальным пресетом в 4К. Средний FPS в этом проекте составил 81 к/с с обеими видеокартами.

В игре Assassin's Creed Valhalla с графикой Ultra High средняя частота кадров равнялась 79 к/с (RTX 4070 Ti S) и 81 к/с (RTX 4080).

Hitman 3 запускалась с самыми высокими настройками графики. В среднем производительность в этой игре составила 117 к/с (с RTX 4070 Ti S) и 123 к/с (с RTX 4080).

Напомним, что на момент публикации RTX 4070 Ti Super в России стоит от 85 до 100 тысяч рублей, в то время как за RTX 4080 продавцы просят от 115 до 130 тысяч рублей.

Вывод

В среднем во всех протестированных играх RTX 4080 превосходила RTX 4070 Ti Super всего на 3% (93 к/с и 90 к/с соответственно).

Характеристики игровой сборки:

  • материнская плата Gigabyte Aorus master B550;
  • процессор Ryzen 7 5800x3D;
  • оперативная память 3x8GB = 24gb 3600mhz;
  • видеокарта Galax RTX 4070 Ti Super 16GB GDDR6x - EX Gamer White/GALAX RTX 4080 16GB GDDR6x - SG 1-Click OC;
  • операционная система GALAX RTX 4080 16GB GDDR6x - SG 1-Click OC;
  • накопитель XPG S40G 512GB RGB M.2;
  • блок питания Corsair HX 1000i Fully Modular Ultra-Low Noise;
  • мышь Logitech Gaming Mouse.