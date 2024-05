Правда ли, что Ryzen 5 7600 не хуже, чем Ryzen 7 5800X3D, в играх

Rainbow Six Siege шла с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в ней составляла 536 к/с (Ryzen 5 7600) и 449 к/с (Ryzen 5800X3D).

Игра The Last of Us тестировалась с пресетом Medium. В ней в среднем удалось получить 123 к/с (Ryzen 5 7600) и 90 к/с (Ryzen 5800X3D).

В игре AC Odyssey удалось с пресетом Very High в среднем получить 136 к/с (Ryzen 5 7600) и 137 к/с (Ryzen 5800X3D).

Alan Wake 2 запускалась с пресетом Medium. Средняя производительность в игре составляла 109 к/с (Ryzen 5 7600) и 105 к/с (Ryzen 5800X3D).

Игра Minecraft шла с пресетом Ultra. Средний FPS в ней равнялся 467 к/с и 392 к/с (с Ryzen 5 7600 и Ryzen 5800X3D соответственно).

God of War тестировалась тоже с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в ней находилась в районе 141 к/с (Ryzen 5 7600) и 143 к/с (Ryzen 5800X3D).

Выводы

Результаты вышли неоднозначными. В каких-то играх быстрее был Ryzen 5 7600, а в каких-то — Ryzen 5800X3D. В целом же разница между этими процессорами составляла 7% (205 к/с и 192 к/с соответственно).

Тестовый стенд: