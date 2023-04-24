Правда ли, что Ryzen 7 7800X3D намного круче в играх, чем даже Core i9-13900K?Процессоры протестировали в рабочих программах и играх
В одном из выпусков на YouTube-канале Benchmark PC Tech эксперты выяснили, какой процессор лучше брать для игр: AMD Ryzen 7 7800X3D или Intel Core i9-13900K.
В Battlefield V в 1080p с высоким пресетом средний FPS у AMD Ryzen 7 7800X3D оказался выше на 12,5% (351 к/с против 312 к/с), в 4К - на 1% (230 к/с и 227 к/с).
Far Cry 6 запускалась в разрешении Full HD на высоких настройках графики со 194 к/с (AMD) и 180 к/с (Intel), в 4К - со 142 к/с и 141 к/с соответственно.
Cyberpunk 2077 шла в 1080p с самым высоким пресетом. В среднем в этом случае удалось получить 220 к/с с Ryzen и 173 к/с - с Intel. В разрешении 1440p показатели составили 155 к/с в обоих случаях, в 4К - 77 и 76 к/с в пользу AMD.
В Forza Horizon 5 в разрешении 1080p с ультра-пресетом средний FPS равнялся 208 к/с (Ryzen 7 7800X3D) и 183 к/с (Core i9-13900K), в 4К - 135 и 134 к/с.
Spiderman Remastered запускалась в 1080p с пресетом High. Средняя частота кадров в этом случае составила 152 к/с (с Ryzen 7) и 148 к/с (с Intel), в 4К показатели равнялись 129 к/с и 126 к/с соответственно.
В целом в играх разница между Intel Core i9-13900K и AMD Ryzen 7 7800X3D составила 7% (181 к/с и 169 к/с во всех играх в среднем).
А вот в рабочих программах AMD отстал во всех видах нагрузки. Так, в X265 он был медленнее Intel на 71%, в 7-ZIP - на 4%, в VeraCrypt - на 32%, в X264 - на 51%.
Тестовый стенд:
- процессор Intel Core i9-13900K/AMD Ryzen 7 7800X3D;
- материнская плата ASUS STRIX Z790-F;
- оперативная память Kingston Fury Renegade RGB DDR5 32GB;
- накопитель Samsung 980 SSD;
- видеокарта RTX 4090;
- система охлаждения Cooler Master H500P.