Правда ли, что Ryzen 7 7800X3D намного круче в играх, чем даже Core i9-13900K?

В Battlefield V в 1080p с высоким пресетом средний FPS у AMD Ryzen 7 7800X3D оказался выше на 12,5% (351 к/с против 312 к/с), в 4К - на 1% (230 к/с и 227 к/с).

Far Cry 6 запускалась в разрешении Full HD на высоких настройках графики со 194 к/с (AMD) и 180 к/с (Intel), в 4К - со 142 к/с и 141 к/с соответственно.

Cyberpunk 2077 шла в 1080p с самым высоким пресетом. В среднем в этом случае удалось получить 220 к/с с Ryzen и 173 к/с - с Intel. В разрешении 1440p показатели составили 155 к/с в обоих случаях, в 4К - 77 и 76 к/с в пользу AMD.

В Forza Horizon 5 в разрешении 1080p с ультра-пресетом средний FPS равнялся 208 к/с (Ryzen 7 7800X3D) и 183 к/с (Core i9-13900K), в 4К - 135 и 134 к/с.

Spiderman Remastered запускалась в 1080p с пресетом High. Средняя частота кадров в этом случае составила 152 к/с (с Ryzen 7) и 148 к/с (с Intel), в 4К показатели равнялись 129 к/с и 126 к/с соответственно.

В целом в играх разница между Intel Core i9-13900K и AMD Ryzen 7 7800X3D составила 7% (181 к/с и 169 к/с во всех играх в среднем).