Правда ли, что шесть ядер Ryzen 5 5500 быстрее старых восьми ядер в Core i7-9700K

Правда ли, что шесть ядер Ryzen 5 5500 быстрее старых восьми ядер в Core i7-9700KПротестировали эти процессоры в разрешении 1080p
Новые шестиядерные Ryzen 5 5500 и 5600 сравнили со старым восьмиядерным Intel i7-9700K. На YouTube-канале Hardware Tested протестировали быстродействие Ryzen 5 5500, 5600 и Intel i7−9700K. Какой из них всё-таки лучше?
Игра Red Dead Redemption 2 запускалась с ультра-пресетом. Средний FPS в ней составил 104 к/с (R5 5500), 111 к/с (R5 5600) и 99 к/с (i7−9700К), максимальный — 118, 127 и 114 к/с соответственно, минимальный — 93, 102 и 90 к/с соответственно.
Rainbow Six Siege шла на настройках графики High. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 324 к/с (5500), 421 к/с (5600) и 355 к/с (i7−9700К), максимальная — 441 к/с, 537 к/с и 464 к/с соответственно, минимальная — 242 к/с, 291 к/с и 272 к/с соответственно.
В Valheim с графикой High средняя производительность составила 151 к/с (с R5 5500), 164 к/с (с R5 5600), 145 к/с (с i7−9700К), максимальная — 191 к/с, 204 к/с и 181 к/с соответственно, минимальный FPS — 120, 145 и 133 к/с соответственно.
В игре Warzone 2.0 с ультра-графикой в среднем удалось получить 111 к/с (с R5 5500), 114 к/с (с R5 5600) и 125 к/с (с i7−9700К). Максимальный FPS в ней равнялся 121 к/с, 126 к/с и 135 к/с соответственно, минимальный FPS — 106, 104 и 113 к/с соответственно.
Apex Legends шла с высоким пресетом. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 232 к/с (с R5 5500), 264 к/с (с R5 5600) и 233 к/с (с i7−9700К), максимальная — 270, 300 и 300 к/с соответственно, минимальная — 191, 203 и 201 к/с соответственно.
Cyberpunk 2077 запускалась на высоких настройках графики. В среднем в этой игре удалось получить 128 к/с (5500), 137 к/с (5600) и 131 к/с (i7−9700К), максимально 158, 171 и 163 к/с соответственно, минимально — 92, 90 и 94 к/с соответственно.
Forza Horizon 5 тестировалась с графикой High. Средний FPS в ней составил 145 к/с (с R5 5500), 152 к/с (с R5 5600), 149 к/с (с i7−9700К), максимальный — 170, 177 и 175 к/с соответственно, минимальный — 128, 136, 129 к/с соответственно.
В GTA 5 с высокой графикой удалось в среднем получить 159 к/с (R5 5500), 182 к/с (R5 5600), 176 к/с (i7−9700К), максимально — 188 к/с, 189 к/с и 188 к/с соответственно, минимально — 107, 130 и 78 к/с соответственно.
Вывод
По средним показателям производительности во всех играх лучше остальных показывал себя Ryzen 5 5600. Разница между ним и R5 5500 составляла в целом 14% (193 к/с и 169 к/с), между ним и i7−9700К — 9% (193 к/с и 177 к/с).
Характеристики игровой сборки с Ryzen 5 5500: — процессор AMD Ryzen 5 5500 Stock; — видеокарта Gigabyte Aorus RTX 3070 8GB (Driver: 528.24); — оперативная память Team Group XTreem 16GB (2×8) 3200MHz CL16 DDR4; — материнская плата ASUS X570-E; — система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim; — блок питания Seasonic GX-650W Gold; — операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19 044).
Характеристики игровой сборки с Ryzen 5 5600: — процессор Ryzen 5 5600; — видеокарта Gigabyte Aorus RTX 3070 8GB (Driver: 528.24); — оперативная память Team Group XTreem 16GB (2×8) 3200MHz CL16 DDR4; — материнская плата ASUS X570-E; — система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim; — блок питания Seasonic GX-650W Gold; — операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19 044).
Характеристики игровой сборки с Intel i7-9700K: — процессор Intel i7−9700К; — видеокарта Gigabyte Aorus RTX 3070 8GB (Driver: 528.24); — оперативная память Team Group XTreem 16GB (2×8) 3200MHz CL16 DDR4; — материнская плата ASUS X570-E; — система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim; — блок питания Seasonic GX-650W Gold; — операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19 044).