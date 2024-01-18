Правда ли, что видеокарты Intel ARC за два года стали резко быстрее с новыми драйверами

Far Cry 6 шла с ультра-настройками графики. Средняя частота кадров с драйверами от октября 2022 года равнялась 103 к/с, с драйверами от января 2024 года — 104 к/с.

GTA V запускалась на настройках графики Very High. В среднем удалось в игре получить 108 к/с (2022) и 131 к/с (2024).

В Cyberpunk 2077 с графикой Custom средняя производительность составляла 77 к/с и 76 к/с (с драйверами 2022 и 2024 года соответственно).

Red Dead Redemption 2 тестировалась на ультра-настройках. Средняя частота кадров в ней составляла 62 к/с (2022) и 63 к/с (2024).