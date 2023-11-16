Правда ли, что встройка в Ryzen 7 7840HS мощнее настольной GTX 1050 Ti

Тестовый стенд, помимо Radeon 780M RDNA 3 и GTX 1050 Ti, включал процессор i5-2400F, материнскую плату с поддержкой DDR5.

В Cyberpunk 2077 с самым низким пресетом средний FPS находился на уровне 52 к/с (780M) и 35 к/с (1050 Ti), в очень редких событиях - 18 к/с и 24 к/с соответственно.

Red Dead Redemption 2 запускалась с текстурами Ultra, остальными параметрами Lowest, Geo LOD Max, Grass LOD 2/10, TAA Medium. Средняя частота кадров в ней равнялась 51 к/с и 40 к/с (с 780M и 1050 Ti соответственно), в крайне редких событиях - 25 к/с и 33 к/с.

Starfield тестировалась на самых низких настройках графики. В среднем в игре удалось получить 29 к/с (780M) и 19 к/с (1050 Ti), в очень редких событиях - 15 к/с и 12 к/с соответственно.