Правительство Нидерландов захотело запретить ASML обслуживать станки в Китае

Нидерландская компания, специализирующаяся на производстве оборудования для полупроводниково промышленности, уже находится под действием ограничений на экспорт в Китай, но предлагаемые меры могут ограничить ее возможности по обслуживанию и ремонту существующего оборудования в регионе.

Срок действия лицензий, позволяющих ASML предоставлять критически важные запасные части и услуги по техническому обслуживанию, истекает в конце 2024 года. Если правительство Нидерландов примет решение не продлевать лицензию, часть оборудования ASML в Китае может стать неработоспособной уже в следующем году. Этот шаг предпринят на фоне постоянного давления со стороны США на своих «союзников» с целью ограничить доступ Китая к передовым технологиям производства микросхем.